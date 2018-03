MOREAU, Dominique



À Sainte-Thérèse, le 2 mars 2018, à l'âge de 70 ans est décédé M. Dominique Moreau époux de Mme Edith Melançon.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses filles: Geneviève (Olivier) et Véronique, son beau-père Fernand Melançon, ses belles-soeurs: Sylvie (Pierre) et Suzie (Hervé), son neveu Alexandre et sa nièce Catherine ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 8 mars de 14h à 17h et de 19h à 22h et le vendredi à compter de 9h au:SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Les funérailles auront lieu le vendredi 9 mars à 11h à l'église Sainte-Thérèse d'Avila.Vos marques de sympathies peuvent se traduire par des fleurs ou un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec.