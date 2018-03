Un papi braqueur condamné à deux ans de taule

Un retraité de 65 ans, qui ignorait que la police l’espionnait pendant que ses complices et lui planifiaient un vol de banque, a été condamné à deux ans de pénitencier hier.

« J’ai fait des choses très stupides et je dois en assumer la responsabilité », a déclaré Gary Marsden au tribunal avant de recevoir sa sentence, au palais de justice de Montréal.

À l’automne 2015, le résident de Lachute, dans les Laurentides, espérait faire un gros coup d’argent en devenant le nouveau chauffeur d’une bande de présumés braqueurs soupçonnés d’avoir dérobé plus de 2 M$ lors d’une série de hold-up. Ça ne s’est pas passé comme prévu.

Espions espionnés

À l’époque, l’unité des crimes majeurs de la police de Montréal enquêtait déjà depuis plusieurs mois afin de coincer ce gang de « old timers » auquel on attribuait six vols à main armée de succursales bancaires et de fourgons blindés, entre décembre 2013 et janvier 2015, dans la région montréalaise.

Les enquêteurs avaient quatre suspects dans leur mire quand la Honda Accord de Marsden, un retraité du domaine de la construction, a été observée lors d’une opération de filature.

Le Journal a appris que Marsden et deux autres suspects préparaient leur larcin en faisant de la surveillance nocturne près d’une succursale RBC, située au centre commercial Les Jardins Dorval. Ils cherchaient à savoir à quelle heure les convoyeurs de fonds de Garda venaient prendre livraison de liquidités à cet endroit.

Toutefois, ils n’ont jamais réalisé qu’ils étaient eux-mêmes épiés par la police qui amassait des éléments de preuve à leurs dépens.

Pour une dette

De plus, un micro que la police avait installé dans le véhicule d’un suspect a permis d’enregistrer des conversations incriminant Marsden, embauché pour conduire la Dodge Caravan dans laquelle les braqueurs devaient prendre la fuite.

Entre autres, Marsden a mentionné qu’il avait une dette de 10 000 $ et son complice lui répondait de ne pas s’en faire puisqu’ils allaient « faire de l’argent bientôt ». Ils ont tous été arrêtés avant de passer à l’action, en décembre 2015.

« Vous étiez comme la cinquième roue du carrosse », lui a dit le juge André Vincent en évoquant le degré d’implication de Marsden au sein de la bande.

►Les quatre autres accusés dans cette affaire, dont trois autres sexagénaires, sont toujours en attente de leur procès.