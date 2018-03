5 astuces pour combattre la fatigue en après-midi

37e AVENUE

Ça nous tombe dessus vers le milieu de l’après-midi. Tout à coup, le cerveau s’embrume, on doit lutter pour garder les yeux ouverts et on ne rêve plus que de son oreiller. Ce coup de fatigue de l’après-midi est un phénomène normal, mais tout de même bien embêtant quand on a du pain sur la planche ! Voici comment le combattre.

Mâcher de la gomme ou grignoter

Croyez-le ou non, mâcher de la gomme garde plus alerte et concentré, améliore l’humeur et réduit le stress. Grignoter aurait le même effet, pourvu qu’on choisisse des aliments à faible indice glycémique, qui libéreront des sucres lentement dans le sang. Optez pour des aliments santé comme une pomme, des noix ou des crudités.

Faire une petite sieste

Fermer les yeux une quinzaine de minutes pourrait vous remettre d’aplomb. Évitez de vous endormir profondément. Glissez plutôt dans cet état entre la veille et le sommeil, en vous concentrant sur votre respiration. À défaut de pouvoir faire une sieste, bâillez et étirez-vous.

Prendre de l’air et du soleil

Sortez quelques minutes pour profiter du soleil ou marcher. Le mouvement et le changement d’environnement vous revigoreront. De plus, des études ont démontré que l’exposition à la lumière stimule le cerveau et rend plus alerte.

Bouger

Faites de la marche rapide, réalisez quelques exercices physiques ou grimpez les escaliers à la course. Cela activera votre circulation et augmentera votre rythme cardiaque, en plus de vous changer les idées.

Armé de ces quelques astuces, vous vous sentirez d’attaque pour affronter le coup de fatigue de l’après-midi !