POIRIER, Jocelyne



À la Résidence Les Cascades de Montréal, le 3 mars 2018, est décédée à l'âge de 84 ans, madame Jocelyne Poirier, épouse de feu Julien Bouvette demeurant à Montréal.La famille accueillera parents et amis au Funérarium L. G. Gaudet 3900 boul. de Port-Royal Bécancour secteur Saint-Grégoire.Heures d'accueil: jeudi de 19h à 21h et vendredi, jour des funérailles de 12h30 à 15h30.Les funérailles auront lieu, le vendredi 9 mars 2018, en l'église de Sainte-Angèle-de-Laval à 16h.Elle laisse dans le deuil son copain Bertrand Garon, ses enfants, Silvain (Carole-Lynn), feu Patrice, Stefan (Warren), ses petits-enfants, Marissa (Sylvain), Jonathan, François, Kassandra (David) ainsi que la famille Bouvette, autres parents et de nombreux ami(e)s.Télécopieur: 819-297-2727Courriel: info@lgastongaudet.caSite: www.lgastongaudet.ca