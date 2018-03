«Ce n’est pas un produit dérivé de Fugueuse»

Yes Mccan, alias Jean-François Ruel, a beaucoup hésité avant de sortir sa chanson Désirée, mardi. Car pour 1 500 000 téléspectateurs, cette pièce est étroitement associée à Damien, son personnage de proxénète dans Fugueuse.

Produite par Yen Dough et Ruffsound, Désirée a été entendue à plusieurs reprises dans l’émission depuis janvier. Et pour cause. Il s’agit du morceau sur lequel Damien, le pimp violent et manipulateur de Fanny (Ludivine Reding), a tourné son vidéoclip, financé avec l’argent découlant de l’exploitation sexuelle de nombreuses jeunes femmes.

En entrevue au Journal, Yes Mccan dit avoir décidé de lancer la chanson pour satisfaire les « centaines et centaines » de demandes de fans qui souhaitaient la télécharger. Sur Instagram seulement, plus de 13 000 personnes l’ont encouragé à mettre la pièce en ligne.

« J’ai choisi de faire confiance aux gens, pour qu’ils fassent la différence entre moi, le musicien, et Damien, mon personnage dans Fugueuse, indique Yes Mccan au téléphone. J’ai fait le pari de lancer la chanson et d’offrir aux gens la chance d’avoir quelque chose qui leur rappelle la série, sans peut-être faire ressortir le côté troublant et dérangeant. Parce qu’avant tout, je crois que Désirée, c’est une bonne chanson. C’est une chanson de party dont je suis très fier. »

Situation délicate

Aux dires de Yes Mccan, la direction de TVA, le diffuseur de Fugueuse, était inquiète des réactions qu’une telle parution pourrait provoquer. « Ils trouvaient la situation délicate. Ils m’ont dit que si jamais je lançais la chanson, je devais m’assurer que personne n’ait l’impression qu’on faisait l’apologie du comportement de Damien. »

Bien que Désirée risque de remporter beaucoup de succès grâce à Fugueuse, son lancement n’est aucunement rattaché au drame de Michelle Allen. Émis par Make it Rain Records, la maison de disque de Yes Mccan, le communiqué de presse annonçant la sortie du morceau ne mentionne jamais la série.

« Ce n’est pas un produit dérivé de Fugueuse, insiste Yes Mccan. Ce n’est pas une commande. Ce n’est pas la chanson de Damien. C’est ma chanson. »

Vers un premier album solo

Membre du groupe de hip-hop québécois Dead Obies, Yes Mccan a commencé à écrire Désirée l’été dernier, avant d’obtenir le rôle de Damien dans Fugueuse. Il commençait alors à plancher sur son premier album solo, qui devrait voir le jour cet été. L’extrait s’est retrouvé dans la série plus tard, à la demande du réalisateur Éric Tessier.

« Ç’aurait été niaiseux de demander à quelqu’un d’autre de faire la musique quand je joue dedans », résume le rappeur, qui a récemment signé avec l’agence Maxime Vanasse pour développer sa carrière d’acteur.

Et pour ceux qui se posaient la question, non, Yes Mccan ne tournera pas de vidéoclip pour Désirée. Il y a des limites à mêler fiction et réalité.

La chanson Désirée, sur laquelle on entend également les voix de Cape Tula et Yen Dough, est disponible sur iTunes, Spotify et toutes les plateformes numériques.