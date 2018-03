Comment manger pour avoir de l’énergie au travail

37e AVENUE

Vous vous sentez souvent fatigué au travail? Voici comment adapter vos habitudes alimentaires pour retrouver votre énergie!

Adoptez le modèle de la pyramide

Notre rythme de vie nous pousse souvent à déjeuner légèrement ou pas du tout, un dîner substantiel et un souper encore plus consistant. Or, c’est le matin que notre corps a le plus besoin d’énergie, et c’est donc à ce moment qu’il faudrait manger davantage. Autrement dit, il faudrait voir notre alimentation quotidienne comme une « pyramide » : le déjeuner plus consistant représente la fondation, sur laquelle on pose des repas plus légers.

Déjeunez!

Selon Les diététistes du Canada, près de 40 % des Canadiens sautent le petit-déjeuner. Pourtant, c’est le matin que votre corps a le plus besoin de refaire ses

énergies. Après six à huit heures de sommeil, ses réserves d’énergie ont diminué de 80 %, et il a besoin d’eau et de nourriture. En déjeunant, vous donnez à votre corps son énergie de base. Pour vous soutenir toute la journée, le déjeuner devrait inclure des protéines maigres (œufs, yogourt non sucré, fromage, noix), du pain ou des céréales à grains entiers et des fruits ou légumes (banane, avocat ou autre).

Buvez de l’eau

La déshydratation peut causer des baisses d’énergie. Votre corps a besoin de 1,5 litre d’eau par jour, au minimum. Buvez de l’eau, des tisanes, du thé ou des jus de fruits coupés d’eau et mangez des aliments riches en eau, comme des fruits et des légumes.

Maintenez votre taux de sucre bas et constant

Manger des aliments sucrés ou raffinés lance votre taux de sucre sanguin sur des montagnes russes et provoque des coups de fatigue. Pour les éviter, remplacez les dîners et soupers copieux par plusieurs petits repas et collations. Privilégiez les légumes verts, noix, fruits secs, céréales entières, graines germées, légumineuses, produits laitiers, poissons et fruits de mer, viandes et œufs.

En suivant ces quelques conseils, vous sentirez votre énergie au travail remonter en flèche!