Et de neuf pour les Predators

Les Predators ont continué d’enfiler les victoires mardi à Nashville en défaisant les Stars de Dallas par la marque de 2-0.

L’équipe de Peter Laviolette, qui a remporté ses neuf derniers matchs, a ainsi accentué son avance au sommet du classement dans l’Association Ouest. Elle compte maintenant six points d’avance sur ses plus proches poursuivants, les Jets de Winnipeg et les Golden Knights de Vegas.

La tentative de remontée des Stars a été anéantie par John Klingberg en toute fin de rencontre. Alors que son équipe avait enlevé son gardien, le défenseur a trébuché devant son but en transportant la rondelle. Elle a été récupérée Nick Bonino, qui a facilement marqué dans un filet désert.

Ryan Hartman a été l’autre buteur des vainqueurs, plus tôt au dernier tiers.

Devant la cage des Predators, Pekka Rinne a repoussé 26 lancers pour obtenir son septième jeu blanc de la saison.

Son vis-à-vis, Kari Lehtonen, a cédé une fois sur 33 tirs.