Grosse tête

C’est au top ten des fois où j’ai le plus ri dans ma vie. Tôt un samedi matin, en ligne à la caisse des entrepreneurs au Réno-Dépôt. Devant moi, une femme, grande, corpulente, blonde, pas vraiment jolie et exagérément maquillée. Lorsqu’elle tend sa carte de crédit, la caissière alterne son regard entre les yeux de la cliente et sa carte. Et la caissière lance spontanément : « Ben là... » Je ne comprends pas ce qui se produit. L’employée de Réno-Dépôt, qui voit bien que je suis préoccupé par ce qui se passe, se tourne vers moi et me dit : « Elle s’appelle Jacques... » Je ne comprends toujours pas, mais la blonde s’impatiente. « Ben oui, je m’appelle Jacques. C’est pas de tes affaires, ça, câlisse ! » Et, ensuite, toujours très offusquée, elle empoigne sa propre chevelure, lève sa perruque découvrant un crâne d’homme rasé et conclut en disant à la caissière de manger vous savez quoi. Elle fout le camp sans payer, abandonnant du même coup des achats à la caisse.

INOUBLIABLE

Une scène de film de Louis de Funès. Lorsque j’ai vu la tronche de ce gars sous la perruque, je n’ai pu m’empêcher d’éclater.

Rajoutez le rire aussi soudain et encore plus fort de la caissière. Je n’étais plus capable de m’arrêter. Je ne faisais que croiser les yeux de la caissière et je repartais dans mon délire... j’en ai pleuré. En route pour la maison, je ne faisais que revoir cette séquence de la perruque et je m’esclaffais instantanément. Je devais me concentrer de toutes mes forces pour ne plus y penser et cela a duré des semaines.

MACÉDOINE

« Peux-tu baisser le plancher chauffant que je décolle mes bottes ? »J’ai un grille-pain indien. Quand les rôties sont trop cuites, il m’envoie des messages de fumée.

Lorsque le Canadien est blanchi, est-ce qu’on doit rapporter 8 ailes de poulet ?

Pensée philosophique : « Quand le cowboy fait le tour de la montagne... » (Le Dalai Lamothe)

Christian Dubé au sujet d’un collègue pas trop futé : « Y a pas d’électricité dans toutes les pièces... »

Nathalie Hamel : L’avantage de l’intelligence, c’est de pouvoir faire l’imbécile. L’inverse est tout à fait impossible.

À DEMAIN

On est en rappel, imaginez-vous donc !