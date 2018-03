Hugo Houle fait sa place chez Astana

« J’ai un bon début de saison. Je me suis bien intégré à l’équipe et je suis très content de la forme », explique le Québécois.

Après Paris-Nice, Houle mettra le cap vers les classiques célèbres de Gand-Wevelgem et Paris-Roubaix. Il ne sera toutefois pas au départ du Tour des Flandres. Suivront ensuite les classiques ardennaises, comme l’Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Pas de Tour d’Italie pour lui cette année malgré deux belles performances en 2015 et 2016. Il pourrait passer quelques jours au Québec en mai.