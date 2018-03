Je sors, je reste

Coup de cœur

Musique : The PepTides

Le groupe pop aux accents funk The PepTides originaire d’Ottawa est de passage à Montréal ce soir dans le cadre d’un spectacle aux Sily d’or de la musique de monde, un concours musical où trois finalistes seront récompensés avec des prix en argents destinés à les aider à développer leur musique. La formation composée de neuf musiciens et vocalistes est particulièrement connue en Ontario pour leur style éclectique et leur fougue sur scène. L’auteure-compositrice québécoise Sara-Danielle, dont la musique se situe entre soul et blues, assurera la première partie du concert. *Ce soir à 20h30 au Club Balattou, 4372 boulevard Saint-Laurent

Je sors

Cinéma : Charlotte a du fun

Ce film réalisé par Sophie Lorain, notamment connu pour son rôle d’enquêteur dans la série télévisée Fortier, raconte l’histoire de Charlotte, une adolescente de 17 ans en peine d’amour, et ses amies Mégane et Aube qui exploreront ensemble les plaisirs et complications de la vie adulte. Une histoire intéressante de jeunes femmes découvrant leur sexualité, parfois maladroitement, mais sans complexe. *Sorti en salle le 2 mars

Yoga : Relax Ton Mind

Les amateurs de yoga peuvent essayer dès ce soir les nouveaux cours de yoga de l’entreprise Thérapie Flow qui cherchent à démocratiser la discipline en le sortant du studio professionnel et en adoptant une formule où les élèves sont invités à payer ce qu’ils peuvent au début du cours. La séance de 60 minutes sera suivie par une courte présentation et un cocktail pour le lancement. *Ce soir à 18h au Artgang Plaza, 6524 rue Saint-Hubert

Théâtre : L’Effet Hyde

Le Théâtre de la pire espèce présente, en collaboration avec l’artiste Marcelle Hudon, cette adaptation du classique de l’auteur écossais Robert Louis Stevenson L’Étrange cas du docteur Jekyll et de M. Hyde originalement publié en 1886. Cette version utilise entre autres masques, jeux d’ombre et lumière en plus d’une marionnette pour raconter l’histoire troublante du scientifique à la double personnalité assassine. *Ce soir à 20h au théâtre Aux Écuries, 7285 rue Chabot

Théâtre : Hamster

Cette pièce écrite par Marianne Dansereau et mise en scène par Jean-Simon Traversy dépose le public sur la rive nord de Montréal où plusieurs histoires s’entremêlent pour visiter des thèmes comme la déception amoureuse et la solitude. Avec ses multiples personnages et des lieux familiers tels un arrêt d’autobus et un dépanneur, cette production présente un récit ancré en banlieue qui en touchera fort probablement plus d’un. *Ce soir à 19h au Théâtre La Licorne, 4559 avenue Papineau

Théâtre : Le Poisson Combattant

Cette production théâtrale spécialement écrite et mise en scène par le dramaturge français Fabrice Melquiot pour le comédien Robert Bouvier raconte l’histoire d’une séparation et l’effet que celle-ci a sur un couple et une famille. Ce monologue est une bonne opportunité de voir travailler deux artistes célébrés en Europe qui passent que trop rarement au Québec. *Ce soir à 20h au Théâtre Prospero, 1371 rue Ontario Est

Je reste

Film : Thor : Ragnarok

Le plus récent film mettant en vedette le superhéros nordique au marteau magique est maintenant disponible en DVD. Pour cet opus appartenant à l’univers Marvel, le prometteur réalisateur de l’hilarante comédie vampirique What We Do in the Shadows, Taika Waititi, est à la barre pour ce récit intergalactique qui demande à Thor de sauver à nouveau le royaume d’Asgard des forces du mal. *Sorti en DVD aujourd’hui

Livre : Acadie Road de Gabriel Robichaud

Avec ce nouveau livre, l’auteur et comédien originaire de Moncton Gabriel Robichaud livre un troisième recueil de poésie qui nous présente une Acadie bien particulière. L’artiste a aussi publié dans le passé les recueils La promenade des ignorés et Les Anodins en plus de travailler sur plusieurs textes pour le théâtre dont Le lac aux deux falaises qui fut présenté à Montréal en mars 2017. *Sorti en librairie le 26 février

Album : Smell Smoke de Vundabar

Cet album du groupe américain Vundabar est le troisième opus de la formation originaire de la ville de Boston reconnu pour livrer du rock efficace aux subtiles influences pop qui se renouvelle à chaque nouveau disque. Le groupe sera de passage à Montréal le 12 avril prochain au Bar Le Ritz en compagnie des formations Ratboys et Molly Drag.*Sorti le 23 février