Je sors, je reste

Coup de cœur

Musique : Spectacle Consensus

Photo courtoisie

Les artistes Safia Nolin, Karim Ouellet, Natasha Kanapé Fontaine, La Bronze, Elisapie et Dear Criminals feront partie d’un spectacle-bénéfice ce soir qui vise a amasser des fonds pour des organismes qui luttent contre les violences sexuelles et le climat souvent hostile qui entoure le débat qui cherche à finalement enrayer le problème. Le concert est organisé par les organisations Québec contre les violences sexuelles et Je suis indestructible dans le cadre de la journée internationale des femmes qui se déroulera le lendemain. *Ce soir à 20h au Club Soda, 1225 boulevard Saint-Laurent

Je sors

Musique : La Ligue Rock

Photo courtoisie

Pour cette dernière soirée spéciale qui mélange discussion et musique au Divan Orange, La Ligue Rock présente un concert des groupes Lubik et zouz précédé par un panel qui abordera le sujet de la place et situation de la musique rock en régions. Cette discussion qui commence à 19h compte sur les acteurs du milieu Jolène Ruest, Pierre Fortin et Fred Michon. *Ce soir à 19h au Divan Orange, 4234 boulevard Saint-Laurent

Musique : « Weird Al » Yankovic

Photo courtoisie

Le musicien américain, comique burlesque et maître de la parodie musicale « Weird Al » Yankovic est de passage ce soir à Montréal pour sa nouvelle tournée nord-américaine qui tente d’offrir un spectacle plus intime que ses précédents concerts à grand déploiement. L’amoureux de polka et joueur d’accordéon a sorti un impressionnant coffret en novembre dernier comprenant un nouvel album et ses 14 autres disques. *Ce soir à 20h au Théâtre Maisonneuve, 260 boulevard de Maisonneuve Ouest

Exposition : Théâtre sans fil

Photo courtoisie

Le Théâtre sans fil, une compagnie de théâtre de marionnettes qui fête cette année ses 47 ans d’existence, est à l’honneur à la Place des Arts dans cette exposition qui revient sur l’historique de la compagnie en exposant notamment certaines de leur marionnettes géantes qui ont capturé l’imaginaire de petits et grands à travers les années. *Aujourd’hui de midi à 20h à la salle d’exposition de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine

Musique : Tune-Yards

Photo courtoisie

Le groupe Tune-Yards, composé des Américains Merrill Garbus et Nate Brenner, seront en spectacle ce soir pour présenter aux Montréalais I Can Feel You Creep Into My Private Life, leur plus récent album sorti en janvier dernier. L’artiste new-yorkaise Xenia Rubios assurera la première partie du spectacle de ce soir. *Ce soir à 20h à l’Astral, 305 rue Sainte-Catherine Ouest

Exposition : Vernissage de Qui parle?

Photo courtoisie

Cette exposition comprend une dizaine d’œuvres, dont des vidéos, de la photographie et des installations, qui explorent les rôles et les positions des artistes contemporains dans le monde d’aujourd’hui. L’exposition compte notamment des œuvres de Moyra Davey, Suzy Lake, Jo-Anne Balcaen, Raymond Boisjoly, Isabelle Pauwels, Krista Belle Stewart et Ian Wallace. *Aujourd’hui à 17h30 à la galerie d’art Leonard et Bina Ellen, 1400 boulevard Maisonneuve Ouest

Je reste

Film : Lady Bird

Photo courtoisie

Ce film écrit et réalisé par la cinéaste Greta Gerwig raconte l’histoire d’une adolescente qui rêve d’une vie différente de celle qu’elle a présentement. Les spectateurs la suivent dans sa dernière année de secondaire durant laquelle elle pense à son futur et où elle vit sa première histoire d’amour. Le film a notamment été sélectionné pour cinq Oscars cette année, dont celui du meilleur film. *Sorti en DVD le 6 mars

Album : Clean de Soccer Mommy

Photo courtoisie

Cet album de Soccer Mommy, le projet musical de l’Américaine Sophie Allison, mélange rock et pop pour livrer un premier opus studio de qualité. La chanteuse et musicienne originaire de Nashville sera de passage au Quai des Brumes à Montréal le 29 avril prochain pour présenter ce plus récent disque. *Sorti le 2 mars

Livre : L’Art de rater sa vie de Simon Nadeau

Photo courtoisie

Ce roman de l’auteur québécois Simon Nadeau décrit comment il est possible de bien rater sa vie en suivant le personnage particulier de Mèche-au-Vent qui démontre qu’il existe plusieurs alternatives à la façon dont on vie. L’écrivain a notamment gagné le prix littéraire Gabrielle-Roy pour son précédent livre, l’essai L’Autre modernité, sorti en 2013. *Sorti en librairie le 26 février