L’Océanic perd un premier match à domicile en 2018

Les Mooseheads prennent ainsi l’exclusivité du deuxième rang du classement général, deux points devant les Bas-Laurentiens et le Titan d’Acadie-Bathurst. Le dernier revers de l’Océanic à Rimouski remontait au 29 décembre dernier contre les Tigres de Victoriaville.

« On a perdu le match en première période », a résumé le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Incapable de capitaliser en avantage numérique, Rimouski a enfin réussi à inscrire un but avec un homme en plus grâce au travail de Samuel Dove-McFalls à la fin du deuxième engagement. Jason Imbeault et Mathieu Nadeau se sont fait les complices de leur capitaine sur ce jeu.