Lovitz élargit sa palette offensive

La saison dernière, on a surtout découvert Daniel Lovitz pour ses aptitudes défensives. Il appuyait l’attaque de façon ponctuelle et ses centres étaient précis, mais dimanche, il s’est dégêné.

Lovitz a décoché six centres de qualité, dont celui qui a mis la table au but de Matteo Mancosu et un autre, quelques minutes plus tard, qui a failli permettre à l’Italien de créer l’égalité.

Lovitz s’est donné pour objectif de mieux alimenter son coéquipier.

« Je sais où se trouve Matteo et c’est mon travail de lui donner le ballon. Il a bien réagi pour finir le travail sur son but.

« Je sais qu’il peut marquer autant de buts que je peux lui créer des chances. C’est mon travail de le trouver là où il sera. »

Cette nouvelle attitude est le fruit d’une bonne réflexion au cours des derniers mois.

« Je me suis regardé dans le miroir et je me suis demandé comment je voulais jouer à cette position parce que l’an passé, c’était la première fois que je pouvais vraiment me concentrer sur une seule position et particulièrement une position défensive », a confié Lovitz.

« J’ai regardé beaucoup de nos matchs et je pense que je peux influencer les rencontres de cette façon. »