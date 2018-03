Nourrir ses employés: un bon investissement ?

Valérie Cordier-Chemarin

Google Québec, Yahoo! Canada ou encore Autodesk, de nombreuses entreprises fournissent gratuitement les repas à leurs employés. Malgré les coûts défrayés, offrir le dîner profite à la fois aux salariés et aux employeurs.

Que ce soit des repas complets ou simplement des collations, offrir de la nourriture gratuite aux employés a de nombreux bienfaits sur leur travail: amélioration de leur bien-être et de leur attachement à l’entreprise, augmentation de leur performance et de leur productivité...

Des avantages pour l’entreprise

De nombreuses études scientifiques ont prouvé que le cerveau consommait à lui seul environ 23 % de l’ensemble des apports énergétiques quotidiens. Ainsi, pour être performants tout au long de la journée, les employés doivent manger un repas complet le midi. Nourrir ses salariés au travail assure donc une performance continuelle.

Bienfaits pour les employés

Selon un sondage réalisé par Seamless, un site spécialisé dans les commandes de nourriture en ligne auprès de restaurants locaux, 60 % des employés ayant des repas gratuits au travail se sentiraient plus valorisés et appréciés par leur employeur.

Cet avantage en nature est certes une dépense non négligeable pour l’entreprise, mais un employé heureux est 10 à 12 fois plus productif selon une étude de l’université anglaise de Warwick. Que du bénéfice pour l’entreprise et ses salariés !