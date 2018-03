Saguenéens: un dernier voyage avant les séries

Toutefois, les Saguenéens ont le don de battre les équipes qui connaissent du succès. Ils l’ont prouvé récemment en infligeant des revers aux Mooseheads de Halifax et aux Voltigeurs de Drummondville. « On essaie de bâtir quelque chose et d’aller chercher un certain niveau de confiance. On va essayer d’amener ça sur les patinoires adverses », a avancé l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean, en confirmant que Zachary Bouthillier sera son homme de confiance mercredi soir.