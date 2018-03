Trois arrestations à Gaspé pour trafic de stupéfiants

GASPÉ – Trois personnes ont été arrêtées à Gaspé lors d’une opération policière qui a permis la saisie d’une certaine quantité de drogue, dont 500 comprimés de méthamphétamine.

Vendredi dernier, les policiers de la MRC de la Côte-de-Gaspé et de la Sûreté du Québec (SQ) ont procédé à l’arrestation simultanée de trois individus dans le secteur de Rivière-aux-Renard: un homme de 36 ans a été arrêté et a comparu lundi au palais de justice de Percé, il fait face à diverses accusations en matière de possession et de trafic de stupéfiants. Un homme et une femme, âgés de 60 ans, ont également été arrêtés et remis en liberté par voie de sommation à comparaître, ils font face aux mêmes accusations.

À la suite de ces arrestations, les policiers ont perquisitionné deux résidences, l’une sur le boulevard Renard Ouest, l’autre sur la rue Saint-Narcisse, où près de 500 comprimés de méthamphétamine, plus de 2306 g de cannabis, de l’argent comptant et plusieurs objets servant à la revente de stupéfiants ont été découverts et saisis.

«Ce sont des informations reçues du public il y a quelque temps qui ont permis de mener à bien cette opération», a indiqué la SQ.