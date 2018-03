Un Québécois dans une série de Netflix

Révélé à la télévision dans les séries 30 Vies et Med, Théodore Pellerin commence à faire son chemin aux États-Unis. En plus d’avoir joué récemment dans un film américain mettant en vedette Lucas Hedges, Nicole Kidman et Russell Crowe, le jeune acteur québécois a décroché un rôle dans la seconde saison de la populaire série de Netflix The OA.

Le comédien de 20 ans vient d’ailleurs de passer plusieurs semaines en Californie pour le tournage de cette série de science-fiction dont la première saison a eu beaucoup de succès sur Netflix l’an passé.

Théodore Pellerin a décroché le rôle par audition. Il jouera dans trois épisodes de la seconde saison. Le tournage a lieu cet hiver à Los Angeles et à San Francisco.

« Mon personnage est lié à l’intrigue de la deuxième saison, mais je n’ai pas vraiment le droit d’en dire plus parce qu’ils veulent préserver le mystère, souligne Théodore Pellerin, rencontré mardi à l’occasion de la sortie du film québécois Ailleurs, dont il est la vedette principale.

La première saison de The OA racontait l’histoire d’une jeune femme aveugle qui, sept ans après avoir été portée disparue, revenait chez elle après avoir mystérieusement retrouvé la vue.

Photo d'archives, Netflix

Peu de détails ont filtré pour l’instant sur l’intrigue de la seconde saison. Mais selon un article publié récemment sur le site américain The Wrap, Théodore Pellerin se glissera dans la peau de Liam, un jeune homme de 18 ans qui est victime d’hallucinations.

Aux côtés de Nicole Kidman

Théodore Pellerin n’en est pas à sa première expérience de tournage aux États-Unis. L’automne dernier, le Québécois a passé du temps à Atlanta pour le tournage du film américain Boy Erased, un drame de Joel Edgerton qui met en vedette Lucas Hedges, Nicole Kidman et Russell Crowe.

« Ce n’est pas un gros rôle, mais c’est un beau rôle dans un beau film, alors je suis très content, indique le Québécois.

« J’ai joué la plupart de mes scènes avec Lucas Hedges, l’acteur principal du film. Ça s’est bien passé. C’était un peu stressant au début. Quand tu arrives sur ce genre de plateau, tu as l’impression d’aller vers l’inconnu. C’est épeurant au début, mais une fois que tu es dedans, ça va. »

Fait intéressant : Pellerin ne sera pas le seul Québécois à jouer dans Boy Erased puisque Xavier Dolan a aussi obtenu un rôle dans le film. Mais même s’ils se connaissent déjà bien (Pellerin a joué dans le film Juste la fin du monde de Xavier Dolan), les deux Québécois n’ont pas eu la chance de se côtoyer sur le plateau de tournage américain.

Il y a encore trois ans, Théodore Pellerin n’avait pas du tout l’intention de faire carrière en anglais. C’est après avoir eu un coup de cœur pour le scénario du film canadien-anglais Never Steady, Never Still qu’il a décidé de se lancer : « J’ai passé une audition pour le rôle principal du film même si je ne parlais pas très bien anglais, raconte Pellerin. Mais ça a marché ! Après avoir obtenu le rôle, j’ai passé un mois de cours intensifs avec une coach pour travailler mon anglais et mon accent. Le film a été présenté au Festival de Toronto en septembre dernier et ça a fait en sorte que d’autres personnes se sont intéressées à moi. Les choses ont déboulé par la suite. »

► En plus de tourner de plus en plus aux États-Unis, Théodore Pellerin est en vedette dans trois films québécois qui prennent l’affiche en mars, soit Chien de garde, Isla Blanca et Ailleurs.