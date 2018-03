Vargas a réussi son entrée en scène

Si Jeisson Vargas était blessé et légèrement en méforme pendant le camp d’entraînement, c’est une chose du passé. On a vu dans le match contre les Whitecaps que le Chilien de 20 ans pouvait peser sur un match.

« Sa forme physique va beaucoup mieux, sa blessure est loin derrière maintenant. C’est un joueur sur qui je compte énormément et qui a des qualités différentes d’autres joueurs », a soutenu Rémi Garde, qui le voit s’incorporer rapidement à sa formation partante.

« Est-ce qu’il peut démarrer prochainement ? Oui. C’est un joueur très intéressant pour apporter du liant dans le dernier tiers. »

Daniel Lovitz a vanté les mérites de son jeune coéquipier, qui a changé l’allure de la rencontre contre les Whitecaps, quand il a fait son entrée à la 70e minute.

« Ils commençaient à être fatigués et on sentait qu’ils allaient nous donner des chances et un joueur comme Jeisson a amené cette étincelle. »

« Il va faire mal à l’adversaire quand il va entrer dans un match ou en commencer un en trouvant des espaces et c’est une belle option à avoir. »