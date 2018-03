Auger-Aliassime, Pospisil et Polansky avancent à Indian Wells

Les joueurs de tennis canadiens Félix Auger-Aliassime, Vasek Pospisil et Peter Polansky se sont qualifiés pour la deuxième ronde des qualifications du tournoi d’Indian Wells, mardi, en Californie.

Auger-Aliassime a claqué huit as et a commis trois doubles fautes contre le 112e joueur mondial. Il a été brisé une fois et il s’est emparé de celui de son rival à trois reprises.