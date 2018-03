BOURDON (née BOURSIER)

Gertrude



" Je viens faire part de mon décès à mes parents et amis qui n'en seraient pas informés.Je ne suis plus avec vous depuis le 3 mars 2018, au terme d'un parcours de 93 ans. Je suis partie rejoindre mon époux Réal Bourdon.Je laisse dans le deuil mes fils François (Manon Delmaire) et Michel (Martine Lalande), mes trois petits-enfants, dont je suis si fière: Mélissa, Rosie et Félix, ma cousine bien-aimée Marie-Paule, ainsi qu'autres parents et amis.Samedi le 10 mars, jour des funérailles, ma famille se rendra à l'église Saint-Clément de Beauharnois, à compter de 10h30, pour recevoir vos témoignages de sympathie. Les funérailles suivront à 11h.Merci au personnel du Pavillon de Beauharnois pour les bons soins prodigués lors de cette période difficile.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés. "450 699-9919www.alexandrenicole.com