14 femmes inspirantes autour du globe

Sur le ring, face aux flammes ou dans l’espace : les femmes exerçant des métiers encore dominés par les hommes sont de plus en plus nombreuses à travers le monde. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’AFP a rencontré quatorze d’entre elles, toutes aussi inspirantes les unes que les autres. Voici les photos de ces professionnelles issues des quatre coins de la planète.

La sergente de l’armée israélienne Amit Malekin, 19 ans, est commandante d’un lance-roquettes mobile sur le plateau du Golan, près de la frontière entre Israël et la Syrie.

Wendy Lawrence, 58 ans, est capitaine à la retraite de la US Navy et ancienne astronaute de la NASA. Elle est photographiée ici devant la réplique d’une navette spatiale utilisée pour l’entraînement des astronautes au Museum of Flight de Seattle, à Washington.