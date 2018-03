21 endroits où les globe-trotteurs ne peuvent s’empêcher d’aller se prendre en photo

S’il vous arrive à l’occasion de «vous perdre» sur votre fil Instagram, à regarder des photos de voyage et vous imaginer à l’autre bout de la Terre, vous avez sûrement remarqué que certaines destinations semblent particulièrement populaires auprès des globe-trotteurs professionnels et autres influenceurs de ce monde.

En tout cas, nous, on a remarqué. Et même si on sait que les photos qu’on voit passer sont «légèrement» retouchées, il y a des lieux qui commencent carrément à nous hanter!

Voici quelques-uns de ces sites particulièrement «instagrammables» qui ont attiré notre attention récemment et qui nous font rêver éveillés un petit peu trop souvent.

21 endroits qui séduisent les globe-trotteurs d’Instagram

1. La balançoire d’Ubud, à Bali

Une publication partagée par Isabel (@prettyfrowns) le 7 Mai 2017 à 5 :21 PDT

2. Les hôtels boutiques écolos de Tulum (comme ici, le Azulik Hotel Tulum & Maya Spa), au Mexique

Une publication partagée par Isaybela (@isaybela) le 5 Nov. 2017 à 4 :26 PST

3. Le rio Celeste du parc national Tenorio, au Costa Rica

Une publication partagée par Justin Scudney (@j.scud) le 19 Déc. 2017 à 7 :50 PST

4. Preikestolenm, cette immense falaise dans les fjords de Norvège

Une publication partagée par Leo Thomas | @germanroamers (@theolator) le 11 Sept. 2017 à 11 :30 PDT

5. Le désert de sel d’Uyuni, en Bolivie

Une publication partagée par South America (@visitsouthamerica.co) le 20 Déc. 2017 à 10 :29 PST

6. La cité de Pétra, en Jordanie

Une publication partagée par Jennifer Tuffen (@izkiz) le 19 Nov. 2017 à 10 :46 PST

7. La Cappadoce et ses vols de montgolfières, en Turquie

Une publication partagée par IGERS ® Instagrammers (@igers.official) le 2 Févr. 2018 à 12 :58 PST

8. La montagne Vinicunca, au Pérou

Une publication partagée par Marti Gutfreund (@enchanted.forest) le 1 Mars 2018 à 3 :48 PST

9. Le Grand Canyon, en Arizona

Une publication partagée par Angie 🌴 The Lovely Escapist (@thelovelyescapist) le 17 Janv. 2018 à 3 :27 PST

10. Les ruelles bleues de Chefchaouen, au Maroc

Une publication partagée par IGERS ® Instagrammers (@igers.official) le 9 Févr. 2018 à 3 :58 PST

11. Zanzibar, en Tanzanie

Une publication partagée par Nasrin Suleiman (@nazyxo) le 3 Août 2017 à 9 :18 PDT

12. Les balcons parisiens

Une publication partagée par Olivier Wong • Paris & Travel (@wonguy974) le 31 Déc. 2017 à 10 :30 PST

13. Les petits canaux de Venise, en Italie

Une publication partagée par VuTheara Kham (@vutheara) le 6 Mars 2018 à 3 :47 PST

14. La plage de Vik, en Islande

Une publication partagée par Asa Steinars ▪️I C E L A N D (@asasteinars) le 28 Nov. 2017 à 9 :55 PST

15. Bora Bora et ses hôtels de fou

Une publication partagée par AGGIE LAL 💫 gypsy ✌︎youtuber (@travel_inhershoes) le 13 Févr. 2018 à 10 :32 PST

16. L’île de Santorini, Grèce

Une publication partagée par James Lloyd Cole (@jameslloydcole) le 28 Sept. 2017 à 12 :43 PDT

17. Les riads (comme l’hôtel La Mamounia) de Marrakech, au Maroc

Une publication partagée par ✨|| L ucia || ✨ (@lucyinthesskyy) le 13 Févr. 2018 à 9 :21 PST

18. Drangarnir, ces piliers rocheux aux îles Féroé

Une publication partagée par Manuel Dietrich (@manueldietrichphotography) le 28 Févr. 2018 à 10 :02 PST

19. La fameuse affiche de Las Vegas

Une publication partagée par Las Vegas (@vegas) le 1 Sept. 2017 à 3 :01 PDT

20. Le pont de Brooklyn, à New York

Une publication partagée par Evan Meyer (@evmeyerphoto) le 5 Mars 2018 à 1 :00 PST

21. La pagode Hsinbyume, au Myanmar (Birmanie)

Une publication partagée par HANNAH & NICK ☼ TRAVEL COUPLE (@saltinourhair) le 31 Janv. 2018 à 5 :59 PST

