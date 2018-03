LECOURS, Lucienne



Au CHSLD Mgr Coderre de Longueuil, le 4 mars 2018, est décédée à l'âge de 81 ans, Lucienne Lecours, fille de feu Ovide Lecours et de Antoinette St-Germain, elle était native de St-Antoine-sur-Richelieu.Elle laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs: Annette, Raymond, Adrien et Germaine ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents, amis et également plusieurs générations d'élèves à qui elle a enseigné, principalement à l'école primaire Père-Marquette de Boucherville.La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars 2018 à compter de 9h30 à l'église de St-Antoine-sur-Richelieu, suivi des funérailles à 10h30.maisonphaneuf@videotron.caUn merci spécial au personnel du CHSLD Mgr Coderre de Longueuil où Lucienne habitait depuis avril 2016, pour l'attention et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Alzheimer ou la Fondation des Centres d'Hébergement Vieux-Longueuil seraient grandement appréciés.