BOURBONNAIS, Marcel



À St-Hubert, le 2 mars 2018 dernier, est décédé à l'âge de 85 ans, monsieur Marcel Bourbonnais.Il laisse dans le deuil son amie de coeur, Rose Ruest, ses enfants Marcelle, Gabriel, Stéphane, Josée, François et Claudia, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 9 mars 2018, de 14h à 17h et de 19h à 21h30 à la:Une cérémonie hommage sera célébrée à 21h30 à la Chapelle de la Résidence funéraire.