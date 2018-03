30 associations bloquistes appuient Martine Ouellet

Pas moins de 30 présidents d'associations de circonscription du Bloc québécois (BQ) ont cosigné une lettre dans laquelle ils offrent leur appui à la chef du parti, Martine Ouellet.

Dans le document adressé au Bureau national du parti, qui a déjà donné son appui à Mme Ouellet dimanche dernier, les présidents de circonscriptions et de régions lancent un «appel au ralliement à notre chef, forte et généreuse, qui incarne ce pays que nous créerons»

La semaine dernière, sept des 10 députés du Bloc ont quitté le caucus du parti, tout en invitant Martine Ouellet à démissionner. Celle-ci a toutefois résisté à cet appel en choisissant de demeurer en poste, tout en affirmant que la porte est ouverte si les députés démissionnaires souhaitent réintégrer le Bloc.

«Certes, les événements que nous connaissons sont survenus, parce qu’il arrive aussi que l’élan fasse trébucher. Mais nous nous relevons toujours par cette promesse qu’est l’avenir. Un futur qui nécessitera l’engagement de toutes les forces de notre mouvement», peut-on lire dans la lettre qui a été envoyée aux médias en fin de soirée, mercredi.

Mardi, «Le Devoir» a rapporté que les associations locales du Bloc apparaissent divisées, les unes appuyant Mme Ouellet, tandis que d'autres réclament sa démission ou la tenue d'un vote de confiance devancé. Un tel vote n'est pas prévu avant mai 2019.