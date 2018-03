FOURNIER, Jules



À son domicile, le 3 mars 2018, est décédé à l'âge de 92 ans et 7 mois, monsieur Jules Fournier, époux de feu madame Simone Poirier et conjoint de madame Jacqueline Imbeault. Il demeurait à Val-Brillant. Il était le fils de feu monsieur Ludger Fournier et de feu madame Alma Malenfant.Monsieur Fournier laisse dans le deuil, sa conjointe, Jacqueline; sa fille Carmen (Guy Dupont); ses petits-enfants: Annie (Frédéric Blanchette), Geneviève (Pierre Martin), Marie-Hélène (Adam Ricard); ses arrière-petits-enfants: Audrey, Samuel, Alice, Léo, Ariane. Il était le frère de: feu Omérine (feu Wilfrid Lavoie), Jean (feu Lucille Larouche), Rachel. Il laisse également dans le deuil, ses beaux-frères et ses belles-soeurs des familles Poirier et Imbeault, ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis(es).La famille recevra les condoléances à la:FAMILIALE FOURNIER110 AVENUE GAÉTAN-ARCHAMBAULTAMQUIle jeudi 8 mars 2018, de 19h à 22h; le vendredi 9 mars 2018, de 14h à 17h et de 19h à 22h. La célébration commémorative aura lieu en l'église de Val-Brillant, le samedi 10 mars, à 11h. Samedi, jour de la célébration, la Maison commémorative ouvrira à compter de 9h. L'inhumation aura lieu au Cimetière de Val-Brillant, ultérieurement.Sur le site www.gfournier.com, vous pouvez consulter cet avis de décès.Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un don à La Fondation des Maladies du Coeur et de l'AVC ou toutes autres fondations de votre choix, par l'entremise de l'hôtesse au salon ou en utilisant le lien ci-dessous.