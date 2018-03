LEGAULT, Aurèle



À Montréal, le 4 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Aurèle Legault, époux de Mme Anita Ranger, résidant à Montréal.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise Authier) et François (Nathalie Curotte), ses petits-enfants Marc et Karl, ses frères Albert (feu Cécile Debellefeuille) et Marcel (Suzanne Ouimet), sa soeur Aline (feu Yvon Poirier), ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars de 9h à 11h30 au:SOULANGES J.A. LARIN & FILS100, 338 ROUTE, COTEAU-DU-LAC, QC(450) 373-3636 www.jalarin.comUne cérémonie suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe.