UTRÉ, Ginette



Le 25 février 2018, à Trois-Rivières, est décédée paisiblement Madame Ginette Utré, 63 ans, retraitée de Bell Canada, fille unique adorée de feu Bernadette Presseau et de feu Louis Utré.C'est avec beaucoup de tristesse qu'elle sera regrettée par ses deux neveux Maxime Trudeau (Krystel) et Éric Trudeau (Annie) ainsi que les autres membres de la famille.Aussi pour la pleurer, un très grand nombre d'amis très chers au fil des 40 dernières années dont ses soeurs de coeur Lise Blouin et Louise St-Pierre ainsi que tous les membres des familles Blouin et Duguay.Une mention toute spéciale à ses collègues de Bell pour leur amitié indéniable, soit: Francine Fortin, Liette Ezri et Robert, Christiane Raymond et Mario et Line St Pierre.La famille accueillera parents et amis à la:11900, NOTRE-DAME OUESTTROIS-RIVIÈRESTél. 819 377-1991 Télec. 819 228-3345Courriel : condoleances@maisonstlouis.caSite internet : www.maisonstlouis.casamedi le 10 mars 2018 à partir de 9h, les funérailles suivront à 12h en l'église La Visitation-de-la-Sainte-Vierge de Trois Rivières.Des dons à la Maison Albatros, 2325, 1ère Avenue, Trois-Rivières, G8Z 2X4 seraient appréciés.