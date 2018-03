CANUEL, Thérèse (née Lalonde)



Le 5 mars s'est éteinte paisiblement et entourée de tous ses enfants à l'hôpital de St-Eustache à l'âge de 96 ans Madame Thérèse Canuel, épouse de feu Philippe Canuel.Elle laisse dans le deuil, ses 8 enfants, Louis (Diane), François (Johanne), Hubert, Suzanne (Daniel), Jean (Nicole), Yvon (Sylvie), Hélène (Pierre), Benoit (Maryse) ainsi que ses 12 petits-enfants et 5 arrière- petits-enfants.La famille recevra les condoléances vendredi le 9 mars de 14h à 17h et de 19h à 22 h au:Les funérailles auront lieu samedi le 10 mars à l'église de St-Sauveur, 205 rue Principale à St-Sauveur à 14h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.Un remerciement tout particulier à Josée et son équipe du CLSC Ste-Thérèse, au personnel de la résidence Lesage Piano à Ste-Thérèse, ainsi qu'à celui de l'hôpital St-Eustache pour leurs bons soins et leur gentillesse.