MÉNARD, Fernande

(née Guérin)



De Saint-Constant, le 4 mars 2018 est décédée, à l'âge de 90 ans, Mme Fernande Guérin Ménard, épouse de feu M.Gérard Ménard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Réjean), Francine (Claude), Luce (Noël) et Paul (Terry), sa soeur Liette (Paul), ses petits- enfants Chantale, Stéphanie, Bryan, Brendan et Kelsey, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée aux:Tel : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille recevra les condoléances en l'Église de Saint-Constant (242, rue St-Pierre, St-Constant, Qc J5A 2A4) le samedi 10 mars à compter de 13h, suivi des funérailles à 14h.