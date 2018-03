POUPART, Robert



De Sherrington, le dimanche 18 février 2018 à l'âge de 64 ans est décédé M. Robert Poupart, fils de feu M. Philorum Poupart et de feu Mme Ida Coallier. Époux de Marlène Mveke Makouabira.Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs Rose-Eva (feu Lucien Curadeau), Marcel, Denis (Mariette Coallier), Rollande (Marcel Beaudin), feu Gilles, Maurice (Nicole Guinois), Hélène, Claire, Guy (Lynda Trudel) plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, oncles et tantes ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Centre communautaire de Sherrington, situé au, 224 rue des Loisirs, Sherrington J0L 2N0.Le samedi 10 mars 2018 dès 12h30 suivi d'un hommage à 15h30.