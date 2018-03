LEBEAU, Claudette

née Tremblay



À Ste-Thérèse, le 28 février 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Claudette Tremblay, épouse de M. Jean-Claude Lebeau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie, Joane et Michel (Odette), ses petits-enfants Mireille, Luc et Yannick, son frère Paul, sa soeur Blanche, ses neveux et nièces, proches parents et amis.La famille accueillera parents et amis au:LA PLAINE514-770-9770www.salonlfc.comPropriétaire : Patrick Lajeunessele samedi 10 mars de 13h à 17h. Une liturgie de la Parole aura lieu à 16h ce même jour au salon.