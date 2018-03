MARTIN, Diane



À Saint-Charles-Borromée le 27 février 2018, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Diane Martin.Elle laisse dans le deuil sa mère Carmen Hetu, ses enfants Stéphane (Mélanie), Jean-François (Viviane) et Yannick, ses petits-enfants, ses frères et soeurs Lorraine (Bernard), Richard, Normand (Maria), Jacques (Chantale), Linda et Luc ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle est allé rejoindre son père Ovide et son frère Claude.La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars 2018 de 10h à 12h et de 13h à 17h et une cérémonie sera célébrée à 16h30 à la:LAURENT THÉRIAULT512, DE L'ÉGLISE, VERDUN, QC, H4G 2M4(514) 769-3867stationnement et rampe d'accès disponibles