DION, Claire (née Desjardins)



De Boisbriand, le 2 mars 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Claire Desjardins, épouse de feu M. Gabriel Dion. Elle est également partie rejoindre son fils Julien.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (James), Monique (Jean), Danielle (Luc), Josée (André) et Lucie (Simon), sa belle-fille Diane Lamarche, ses quatorze petits- enfants, ses douze arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petit-fils, ses frères Raymond (Aline) et Claude (Lyne), ses soeurs Laurette, Rose (Gilles), Juliette (Jean-Claude) et Marguerite (Roch), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈRELe vendredi 9 mars de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 10 mars dès 8h30. Les funérailles auront lieu ce samedi à 10h en l'église Cœur Immaculé de Marie, suivies de l'inhumation au cimetière de Ste-Thérèse.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.