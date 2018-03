FAFARD, Gabriel



À Joliette, le 4 mars 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Gabriel Fafard, époux de Mme Germaine Hétu.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvie (Serge), Nicole (Jacques), Michel (Josée), Carole (Sylvain), ses petits-enfants, Annie-Claude, Vanessa, Jade, Maxime, Charlène, Samuel et Julianne, ses arrière-petits-enfants, Thalie, Julien et Romy, ses frères et ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 10 mars, à compter de 13h en l'église de Lavaltrie. Les funérailles seront célébrées à 14h en l'église même.450-586-1116www.guilbault.info