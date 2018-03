LAZURE, Cécile (née Payant)



À Mercier, le 26 février 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Cécile Payant, épouse de M. Marcel Lazure.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Bertrand (Nathalie Cadieux), ses quatre petits-enfants Simon-Yves, Andrée-Ann, Félix et Christopher, ses cinq arrière-petits-enfants, ses six frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis. Elle était la mère de feu Éric.La famille et ses proches vous accueilleront le samedi 10 mars de 9h à 11h30 à la:MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.caLes funérailles suivront en l'église Ste-Philomène à midi. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.