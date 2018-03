CHARBONNEAU, Paul-Yvon



Né à Ste-Anne-des-Plaines et décédé à St-Eustache le 2 mars 2018, à l'âge de 73 ans M. Paul-Yvon Charbonneau, fils de feu M. Bernard Charbonneau et de feu Mme Juliette Racine.Il laisse dans le deuil ses enfants, Rachel, Éric et Karen, ses petits-enfants Simon et Esteban, son frère, sa soeur, sa famille élargie ainsi que de nombreux amis.Selon ses volontés, il fût incinéré. La famille accueillera parents et amis le samedi 10 mars de midi à 17h à la:STE-ANNE-DES-PLAINESUne liturgie sera célébrée ce même jour à 17h au salon.Merci de ne pas envoyer de fleurs mais plutôt faire un don à la fondation des maladies du coeur ou à Diabète Québec.www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/don-en-argent