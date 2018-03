FYFE, Georgette née Dulude



De St-Constant, le 3 mars 2018 est décédée Mme Georgette Dulude à l'âge de 98 ans et 3 jours, épouse de feu Adrien Fyfe.Elle laisse dans le deuil ses enfants Albert Fyfe (Colette Martin), Marie-Paule Fyfe (Robert Dupuis), Céline Fyfe, Michel Fyfe (Rolande Coutu), Marcel Fyfe (Monique Fortin), Claude Fyfe et Christian Fyfe (France Lacoste), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que sa soeur Armosa Dulude Tougas, ses frères Jean-Claude Dulude et Yvon Dulude (Lise Marotte), son beau-frère Jean-Guy Fyfe (Andréa Lefort) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée aux:ST-CONSTANT, QCTél :450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le vendredi 9 mars 2018 de 19h à 22h. Les funérailles auront lieu en l'église de St-Constant le samedi 10 mars à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Anna-Laberge.