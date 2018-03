PATENAUDE, Jean-Louis



À l'Hôpital Royal Victoria, le 22 février 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Louis Patenaude, époux de Marthe Gagnon.Elle laisse dans le deuil son garçon François et sa belle-fille Marie Saint-Laurent, sa fille Johanne et ses petits-enfants Sophie, Hélène, Marianne et Catherine ainsi que plusieurs neveux et nièces et de nombreux amis.Exposé vendredi le 9 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h, au salon:307 RIVERSIDE, SAINT-LAMBERTLes funérailles auront lieu le samedi 10 mars à l'église Saint-Lambert, 41 avenue Lorne, où la dépouille sera exposée entre 10h et 11h, suivi du service.Parents et amis sont priés d'y assister sans autre invitation.Des dons à la Fondation de recherche François Patenaude seraient appréciés.