DESJARDINS, Aline



Le 26 février 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Aline Desjardins, épouse de feu Jean-Guy Foucreau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise (Gilles), Francine, Andrée (Michel), Jean (Sylvie) et Claude (Sophie), ses petits-fils Alexandre, Félix-Antoine et Laurent, son arrière- petite-fille Éliane ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 10 mars 2018 à 10h30 en l'église St-Jean-Vianney au 2151, rue St-Georges, Longueuil, Qc, J4K 4A7, suivi des funérailles à 11h30.