BRP: Ski-Doo garde le haut du pavé

Les quatre grands manufacturiers de motoneige ont présenté leurs nouveaux modèles 2019 à la presse du monde entier la semaine dernière à West Yellowstone au Montana. Fidèle à son habitude, Le Journal vous donne les points saillants de chacun au cours des prochains jours. Avec l’introduction d’un tout nouveau moteur 4 temps turbo, l’arrivée du nouveau 600R E-TEC et l’implantation de sa fameuse plateforme REV GEN4 sur des modèles avec moteur à quatre temps, BRP continue de garder sa position de meneur dans l’industrie.

Il est certain que la plus importante innovation de la gamme, c’est sans aucun doute le tout nouveau moteur 900 ACE Turbo, que plusieurs amateurs attendaient avec impatience. Avec ses 150 chevaux, ce moteur éprouvé depuis deux ans dans le Côte-à-Côte sport Maverick X3, saura certainement vous offrir la puissance et la fiabilité que vous attendiez.

En l’équipant du turbo, les ingénieurs de BRP, qui ont entièrement développé et conçu ce nouveau moteur dans l’usine de Rotax, lui ont conféré une puissance accrue de 55 chevaux par rapport au 900 ACE. Il développe 20 chevaux de plus que son prédécesseur qu’il remplace, le 1200 4-TEC. Il offre une puissance fiable et très efficace, de quoi satisfaire les plus exigeants. Il n’y a pratiquement pas de décalage entre votre demande aux commandes et l’exécution. Il répond très rapidement à vos demandes.

Le nouveau 600

Cette nouvelle conception d’un moteur 4 Temps léger et compact, a permis aux ingénieurs de pouvoir l’installer sur le châssis REV Gen4, qui a défini, à son arrivée, la nouvelle façon de conduire une motoneige. Nul doute que cette nouvelle combinaison saura plaire aux amateurs de performances. Photo courtoisie Motoneiges.ca

Les amateurs de moteurs 2 temps ne seront pas en reste avec l’arrivée du nouveau 600R E-TEC qui sera offert en 2019 dans les segments cross-country, hybride, montagne et touring. Les concepteurs de BRP se plaisent à le qualifier de petit frère du fameux Rotax 850 E-TEC qui a fait son apparition sur le marché l’an dernier. Le nouveau 600 développe 125 chevaux et utilise les mêmes technologies que le 850, avec ses deux cylindres en ligne. Vous serez surpris de ses accélérations plus rapides, ses performances 40 % plus dynamiques et ses 5 chevaux de plus que son prédécesseur. Les ingénieurs ont tenu à garder en premier plan les qualités premières que les amateurs de 600 recherchent à savoir la fiabilité et l’efficacité qui font de ce moteur le meilleur de sa catégorie.

Le nouveau design de ce moteur permet encore plus de performances lorsqu’il est combiné à la plateforme REV Gen4 qui a mis de l’avant le système de centralisation des masses, lors de son arrivée sur le marché.

Plus de 4 temps sur la REV Gen4 Fiers, et non sans raison, les ingénieurs de BRP ont décidé d’offrir aux amateurs de moteurs à 4 temps, plus de modèles montés sur la plateforme REV Gen4.

Différents modèles des grandes familles de Ski-Doo seront donc équipés de façon à vous fournir toutes les performances de la plateforme de génération 4 à savoir la maniabilité et la précision qui en ont fait sa marque de commerce. Vous aurez droit au même design avec cockpit ouvert et centralisation des masses tout en bénéficiant des performances du moteur à 4 temps. Cette plateforme a complètement révolutionné la conduite d’une motoneige en offrant de nouvelles positions de conduite et une ergonomie optimisée. Photo courtoisie Motoneiges.ca

Il sera donc possible d’avoir cette combinaison dans des modèles Renegade comme le X-RS ou le Enduro. Elle sera aussi disponible dans les modèles Grand Touring et Expédition sélectionnés.

Le grand touring nouvelle vague Fait à noter, les modèles MXZ seront désormais équipés uniquement avec un moteur 2 Temps avec la technologie E-TEC. Également, BRP a décidé de diviser ses modèles en regard de l’utilisation pour laquelle ils sont conçus. En 2019, on assiste aussi à l’arrivée de la nouvelle famille de modèles Backcountry, qui ne seront plus parmi les Renegade. Ils ont maintenant leur segment particulier. Photo courtoisie Motoneiges.ca

Motoneige reconnue comme une des meilleures de sa catégorie par les amateurs de longue randonnée à un ou deux passagers, le Grand Touring fait peau neuve en 2019. Les ingénieurs ont regroupé les meilleurs éléments des ensembles SE et LE afin de créer une nouvelle référence dans le domaine, le Grand Touring Limited.

Montée sur la plateforme REV Gen4, cette motoneige offre le nec plus ultra de luxe, du confort, de maniabilité et de puissance. On a réussi à créer des positions assises qui procurent encore plus de protection contre le vent et la neige autant pour le conducteur que le passager. Au niveau du rangement, on a fait preuve d’ingéniosité avec l’option LinQ qui offre plus d’espace grâce à des caractéristiques de rangement empilable. Le pare-chocs arrière très robuste vous permettra d’utiliser votre motoneige pour différents usages de plaisir ou de travail. Les moteurs 900 ACE, 900 ACE Turbo et le 600R E-Tec seront disponibles dans ce modèle.

Le modèle Grand Touring Sport, avec l’option du moteur 900 ACE passé lui aussi sur la plateforme REV Gen4.

Personnalisation

En 2019, vous aurez le choix de la musique plus que jamais comme le dit le vieil adage. En effet, BRP a décidé d’offrir aux motoneigistes, la possibilité de choisir les caractéristiques de leur motoneige, selon leurs besoins et leur personnalité. Il vous sera donc possible d’avoir vos préférences dans plusieurs domaines comme la longueur de la chenille, les hauteurs de profil, les couleurs, comportement de la direction, démarreurs, ensembles d’amortisseurs et même plus. Vous aurez un vaste choix en vous rendant chez votre concessionnaire. Photo courtoisie Motoneiges.ca

D’autres nouveautés vous attendent chez votre concessionnaire. Le système de démarrage SHOT sera disponible sur les modèles Backcountry X et X-RS. Un nouveau moteur 600R E-TEC sera disponible dans le Summit SP, offrant plus de légèreté dans les manœuvres en neige profonde.