ROBERTSON (née FAUBERT) Fleurette

C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Fleurette Faubert, épouse de feu M. Douglas Robertson, survenu le 1er mars 2018.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Mireille) et Linda (Jean-Stéphane), ses petits-fils Jean-Sébastien et Maxime (Vicky), son arrière-petit-fils Louka, son frère Fernand, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 9 mars 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h à la:Les funérailles seront célébrées le samedi 10 mars 2018 à 10h en l'église Ste-Geneviève, 16037, boul. Gouin Ouest, H9H 1C7.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital du Suroît à Valleyfield pour leurs bons soins.