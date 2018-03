Comment aller à Laval ?

1 Quand utilise-t-on en et y ? En général, le pronom en remplace un nom introduit par de. Ex. : Déloger les anglicismes de la langue/les en déloger). Ou par un article partitif (du, de la, de l’, des) ou indéfini qui exprime une quantité indéfinie. Ex. : Y a-t-il de l’eau ? Il n’y en a plus. Par contre, on ne l’utilise pas pour parler des personnes. Ex. : Vous parlez de Léa ? Oui, nous parlons d’elle. Quant au pronom y, il remplace un nom introduit par « à » ou un nom de lieu. Ex. : Comment va-t-on à Laval ? On y va par le métro.

2 Quand doit-on mettre une virgule après le mot « mais », demande un lecteur D. R. Dufour. La conjonction « mais » qui introduit une idée contraire, une opposition, une restriction, doit être précédée d’une virgule. Ex. : Annick viendra, mais plus tard. « Mais » est aussi précédé d’une virgule quand on veut renforcer une idée. Ex. : Ce voyage a coûté cher, mais très cher. On omet souvent la virgule quand les éléments sont courts. Ex. : Simone est polie mais bavarde.