MICHAUD, Raymond



Au C. H. Pierre LeGardeur, le 28 février 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé Raymond Michaud, époux de Yolande Boissonneault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs et autres parents et amis.La famille vous accueillera à l'église St-Jean-Baptiste, 4080, boul. de la Pinière à Terrebonne, samedi le 10 mars à compter de 10 heures suivi des funérailles à 11 heures.www.complexefunerairejeancomtois.caAu lieu de fleurs, des dons à SLA Québec seraient grandement appréciés.