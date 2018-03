BOURBONNIÈRE, Dr. Gérald



De Rosemère, le 1er mars 2018, à l'âge de 93 ans est décédé M. Gérald Bourbonnière, époux de Mme Yvonne LeBlanc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Christine, Michel et Lucie (Pierre), ses petits-enfants Valérie (Tallow), Mathieu (Katherine) et Peter.Il laisse également sa soeur, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 11 mars de 14h à 17h. Une liturgie de la parole sera célébrée ce même dimanche à 17h en la chapelle du complexe.