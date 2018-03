GALLANT, père Laurent, O.F.M.



À Montréal, le 5 mars 2018, à l'âge de 86 ans, après 66 ans de vie religieuse et 58 de prêtrise, est décédé le père Laurent Gallant, franciscain.Outre ses confrères religieux, il laisse dans le deuil ses frères Peter, Francis et Elmer, ses soeurs Theresa, Palma, Shirley et Marina, et de nombreux autres parents et amis. Exposé le vendredi, 9 mars 2018, à compter de 12h30, en:5750, BOULEVARD ROSEMONTMONTRÉALFunérailles le même jour au même endroit, à 14 heures. Inhumation au cimetière Le Repos Saint-François-d'Assise, 6893 rue Sherbrooke Est, à Montréal.