Hôpital du Sacré-Cœur: des mouches, des coccinelles et des guêpes au bloc opératoire

Mesures mises en place par l’Hôpital du Sacré-CŒur

Extrait du rapport d’Agrément Canada

« On constate, entre autres, que les fenêtres sont envahies de toiles d’araignées et que les couches de poussière se sont accumulées; ces fenêtres sont parfois maintenues ouvertes, ce qui permet l’entrée des mouches et autres bestioles. »