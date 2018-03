LAFOREST, Léopold



À Repentigny, le 1er mars 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Léopold Laforest, époux de Marielle Demers.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Réjeanne (Claude), ses filleuls Michel et Sylvain, ses neveux et nièces: Serge, Guy, Ginette, Francine, Johanne, Gaétan et Syvain ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 9 mars 2018 de 19h à 22h et samedi dès 9h, suivi d'une célébration en son honneur, à 10h30 en la chapelle du:Des dons à Diabète Rive-Nord seraient appréciés.