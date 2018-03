Le petit Ford Escape de Manon roule comme un moine, direction la Floride. De U2 à Aznavour, Irvin Blais, Rolling Stones, Céline et mettez-en, le iPhone m’épate. Branché dans le VUS, il nous diffuse la musique, fait le GPS et prendra même un appel avec FaceTime en image qui rentre de Thaïlande. Capotant de voir fonctionner cet appareil si petit qui pourrait, en plus et simultanément, prendre des photos et noter des idées.

L’essence américaine n’est même pas à 65 cents le litre et nous ferons notre premier dodo quelque part en Caroline du Nord dans un somptueux Super 6. Le grand luxe sans machine à café et un matelas tellement mou que Manon a disparu lorsqu’elle s’est jetée sur le lit. À 60 $ la nuit, ça inclut le fauteuil déchiré et la chaufferette qui a sérieusement besoin d’un silencieux neuf.

Une heure après le réveil, nous investissons la Caroline du Sud et je gagnerai la gageure du premier à voir apparaître 15 degrés sur le thermomètre de l’Escape.

LA FINALE

La Virginie, c’est plate, mais au milieu de l’après-midi, on voit nos premiers vrais cocotiers et l’affiche de la Floride. Et puis celles de John Sugar qui vend des vêtements pour les obèses et l’autre de la firme d’avocats « Divorceformenonly ».

Après Jacksonville, dans la voie de gauche, tout le monde roule à 85 milles à l’heure et la limite est à 70.

19 h 30 et nous débarquons au célèbre Frenchie’s de Hallandale, où Martin Tremblay nous attend avec les clés de la fifth wheel qu’il a louée pour nous.

Au Frenchie’s, même un diman­che soir, c’est toujours le party, mais nous sommes crevés. Manon qui n’avait pas touché une goutte d’alcool depuis le jour de l’An boit son premier verre de vin. Ça fait toujours drôle de voir une si petite bouche ronfler comme un débardeur.

ZLIGNE

J’aimerais remercier mes jambes pour leur support et mes bras qui ont toujours été à mes côtés.

Surprime pour les médecins qui ne vont pas aux toilettes pendant les réunions.

Pour savoir si les enfants sont dans la maison, débranchez le wi-fi.

Trudeau veut aller aux États-Unis, mais il ne sait pas comment se déguiser. On lui a suggéré de s’acheter un fusil.

À DEMAIN