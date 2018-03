LAFORTUNE, Jacqueline

(née Larivière)



À Montréal, le 3 mars 2018, est décédée Mme Jacqueline Larivière, veuve de M. Émile Lafortune.Elle laisse dans le deuil ses deux fils Luc et Yves ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres au complexe :Le vendredi 9 mars à compter de 14h à 17h et de 19h à 20h. Une cérémonie commémorative y aura lieu à 20h.